In München ist erstmals die Droge Carfentanyl sichergestellt worden, ein hochgefährliches Opioid, also Schmerzmittel, das in der Tiermedizin zur Betäubung von Elefanten und Nashörnern verwendet wird. In der medizinischen Behandlung von Menschen kommt es nicht zum Einsatz: Die schmerzstillende Wirkung ist 7500-fach stärker als bei Morphin. Eine Überdosierung könne leicht zur Atemlähmung führen und tödlich enden, warnte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Montag.