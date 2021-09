Von Josef Grübl, München

Manchmal geschehen in München Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und trotzdem in einer Beziehung zueinanderstehen. So wie vergangene Woche im Arri Kino: Da kamen ein paar stadtbekannte Prominente, ein Dackel mit Schwimmweste, eine Wasserballmannschaft und ein vermeintlicher Lateiner zusammen und ließen sich von Fotografen anbrüllen. Wer das seltsam findet, mag recht haben, war aber noch nie bei einer Filmpremiere. Auf solchen Veranstaltungen geht es eben vor allem um die bunten Bilder, die tags drauf in den noch bunteren Blättern erscheinen sollen. Da machte die Welturaufführung der Kinokomödie "Beckenrand Sheriff" keine Ausnahme. Alle genannten Gäste hatten mehr oder weniger mit dem Film zu tun, der vermeintliche Lateiner eher mehr: "Sapientia Et Libertas" stand auf dem Pullover des Hauptdarstellers Dimitri Abold, Weisheit und Freiheit also. Ein Kommentar auf das seltsame Treiben im Kino? Oder gar auf die ganze Branche?

Nicht ganz, klärte der Schauspieler auf. "Modern meets Classic", sagte er über sein Outfit: New Yorker Streetwear kombiniert mit Siebzigerjahre-Elementen und einer Schuh-Hommage an Michael Jackson. Was immer es auch war: Lässig sah er damit definitiv aus. "Definitiv" scheint zudem ein Wortfavorit des jungen Münchners zu sein, ein paar Wochen vor der Premiere beginnt er beim Interview im Bayerischen Hof jede zweite Antwort damit. Er wirkt sehr aufgeräumt und entschlossen - und unterscheidet sich damit gar nicht so sehr von der Figur, die er spielt: Einen nigerianischen Geflüchteten namens Sali, der nach Kanada will, aber in einer bayerischen Kleinstadt gestrandet ist. Dort ergattert er eine Stelle als Bademeisterlehrling im örtlichen Freibad und durchschaut schnell, worauf es ankommt: "Du musst dich schon integrieren", sagt er zu seinem Chef (Milan Peschel), der als Exilberliner nie richtig Fuß gefasst hat in Bayern.

Detailansicht öffnen Hat in New York Schauspiel studiert: der Münchner Dimitri Abold. (Foto: privat)

"Sali ist ein sehr ehrgeiziger Mann", sagt Abold, er wolle es zu etwas bringen. Auch hier könnte man Parallelen ziehen zwischen Schauspieler und Figur, doch damit hören die Ähnlichkeiten schon auf. Denn eigentlich dürfte er den Geflüchteten gar nicht spielen: Sali stammt laut Drehbuch aus Nigeria, Dimitri Abold ist aber gebürtiger Jamaikaner. Da passt also bis auf die Hautfarbe nichts zusammen: "Definitiv", sagt der Schauspieler, er sei auch überrascht gewesen über die Zusage. Das Filmteam suchte lange nach einem jungen Afrikaner, nicht nur bei Schauspielagenturen, sondern zusätzlich in Flüchtlingsunterkünften. Es fand sich aber niemand, der den Anforderungen der Rolle gewachsen gewesen wäre. Also bekam der ausgebildete Schauspieler Abold den Part: Er bereitete sich akribisch vor, traf Menschen aus Nigeria und arbeitete mit einem Coach an seiner Sprachfärbung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, man nimmt ihm die Figur des Sali ab. In Hollywood wäre diese Art von Rollenarbeit trotzdem keine Option gewesen, dort ist ethnische Fehlbesetzung mittlerweile ein absolutes No-Go. Doch "Beckenrand"-Regisseur Marcus H. Rosenmüller steht zu seiner Besetzungs-Entscheidung: "Dimitri hat mich überzeugt, weil er ein unglaubliches Timing hat." Bei einer Komödie sei eben das Zusammenspiel der Hauptdarsteller entscheidend. "Er hat auch etwas Tänzerisches", so Rosenmüller, "seine Körperbeherrschung ist großartig."

Abold erzählt nicht viel über seine Familie. Doch sein privilegierter Hintergrund wird trotzdem klar

Um das komödiantische Potential des Stoffes auszuschöpfen, hat man aus dem Bademeisterlehrling einen Nichtschwimmer gemacht: So sieht man Abold herrlich ungelenk mit Schwimmflügeln im Wasserballtor herumplanschen. Auch beim Unterwasserschmusen mit seiner Filmfreundin Sarah Mahita oder beim Sprung vom Fünf-Meter-Brett macht er eine gute Figur. "Ich war lange Zeit Sportler", erzählt er im Interview, "das war eigentlich der Karriereweg, den ich angestrebt hatte." Vor allem Fußball habe er gespielt, das habe ihn auf Dauer aber etwas gelangweilt, sagt er grinsend. Geboren wurde er 1995 in Spanish Town auf Jamaika, er wurde adoptiert und kam im Alter von drei Monaten nach München. In einem Vorort im Süden der Stadt wuchs er auf, in einem Schloss in Starnberg ging er zur Schule. Abold erzählt nicht viel über seine Familie, es ist aber offensichtlich, dass er in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen ist, mit teurer Privatschule, längeren Aufenthalten in Miami und einem Schauspielstudium in New York. Knapp fünf Jahre lang lebte er in der US-Metropole, dort hat er nicht nur die Techniken des Schauspielerberufs gelernt: "Da der Markt in Amerika noch sehr viel wettbewerbsorientierter ist, wurde uns eine andere Arbeitsperspektive beigebracht", erklärt er. Er wurde also schon in New York auf den Berufsalltag vorbereitet? "Definitiv. Als ich zurückkam, wusste ich genau, was ich machen muss."

Das war im Jahr 2018, er ging zu Vorsprechen, kam bei einer renommierten deutschen Schauspielagentur unter und spielte erste Rollen in Kurzfilmen. Ein Jahr später besetzte ihn Dominik Graf für einen Film der Münchner "Polizeiruf"-Reihe. Seitdem sieht man ihn regelmäßig im deutschen Fernsehen, in "Watzmann ermittelt" etwa oder "Die Inselärztin", 2019 ging er mit der Komödie "Wer hat Angst vorm weißen Mann" auf Theatertournee. "Beckenrand Sheriff" ist sein Kinodebüt, er fügt sich gut ein in das prominente Darstellerensemble rund um Milan Peschel, Sebastian Bezzel, Johanna Wokalek oder Gisela Schneeberger. Für schwarze Darsteller sei es im deutschen Film nach wie vor nicht einfach, bestätigt er, sie kämen kaum in Drehbüchern vor. "Man wird oft mit klischeehaften Rollen konfrontiert", sagt er. Auch Rassismus habe er erlebt, doch spätestens seit der "Black Lives Matter"-Bewegung gebe es eine große Gesprächsoffenheit und Sensibilität diesem Thema gegenüber.

Neben der Schauspielerei arbeitet der 25-Jährige an eigenen Projekten, er will sich als Drehbuchautor und Produzent versuchen. International sammelte er ebenfalls schon Erfahrungen, er hat zusätzlich eine Agentur in Amerika und spielte eine kleinere Rolle in der US-Netflix-Serie "Warrior Nun". Vor ein paar Monaten stand er für die dritte Staffel des amerikanischen Serienhits "Jack Ryan" vor der Kamera. Mehr kann oder darf er noch nicht darüber sagen. War's denn aufregend? Dimitri Abold grinst und sagt: "Definitiv."