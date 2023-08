Konzerte, Kino, Führungen: In der Alten Münze ist derzeit viel geboten, an diesem Wochenende unter anderen ein Auftritt des Songwriters Philip Bradatsch - bei freiem Eintritt.

Dieses Wochenende warten musikalische Gegensätze auf die Besucher der Alten Münze. Während am Freitag, 18. August, 19.30 Uhr, bei Swing und Tanzmusik von Monaco Swing die Beine gar nicht mehr still halten wollen, schlägt der Münchner Songwriter Philip Bradatsch am Samstag, 19. August, 19.30 Uhr, seine typisch melancholischen Töne an. Im Rahmen des "Denkmalsommers" finden im Innenhof der Alten Münze seit Anfang Juli Ausstellungen, Konzerte und Open-Air-Kinoveranstaltungen statt, so auch die Dokumentationsreihe "Leben mit einem Denkmal" der Filmemacherin Sybille Krafft. Am Donnerstag, 17. August, 17.30 Uhr, läuft der zweite Teil "Schulhausgeschichten".

Mit der Alten Münze am Hofgraben, selbst ein Denkmal, hat man den perfekten Schauplatz für den ersten Münchner Denkmalsommer gefunden. Wer noch mehr über dieses historische Gebäude aus der Renaissance erfahren will, kann sich für Samstag zu zwei Führungen durch die Alte Münze anmelden. Bis Mitte September erwartet die Gäste noch ein abwechslungsreiches Programm.

Denkmalsommer 2023, Innenhof der Alten Münze, Hofgraben 4, Eintritt frei, www.blfd.bayern.de