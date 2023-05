Von Jutta Czeguhn

Die englische Sprache kennt keine Umlaute. Wenn Jody Oberfelder, die New Yorker Choreografin, "Trümmerberg" sagt, ist das so, als würde sie an dieses eh schon tonnenschwere Wort noch ein paar Bleigewichte hängen. Man hört "Trauma-Berg", was ganz in ihrer Absicht liegt. Denn die Teilnehmer ihres Geh-Stücks "Walking to Present" haben die Vergangenheit im Gepäck auf dem Weg durch den Olympiapark hinauf zum Aussichtspunkt. Da ist eine kollektive Geschichte mit Naziflughafen, Weltkriegsschutt und Olympia-Attentat - und dann sind da die eigenen Erfahrungen an diesem Ort, die wohl ziemlich freudvoll sind, zumeist. Auf dieser Tour nun werden die Teilnehmer das alles irgendwie verknüpfen. Werden den so vertrauten Raum für sich neu kartieren.