Das Image von der muffigen Muckibude ist längst von der Realität überholt - trotzdem mag es bei manchem noch präsent sein. Kevin Werner will deshalb klar machen, was es bedeutet hat, dass Fitnessstudios nun fast drei Monate geschlossen waren: Zwölf Millionen Menschen in Deutschland betreiben Fitness, es handle sich um die größte Sportart. "Fitness ist systemrelevant für die Gesundheit der Bürger", sagt der Marketingleiter der Kette Fitstar, die in München acht Studios mit mehr als 100 000 Mitgliedern betreibt. An diesem Montagmittag öffnen sie ihre Türen wieder. Die Kunden freuten sich, dass es los geht. Kleiner Tipp: "Vielleicht nicht die gleichen Gewichte wie früher auflegen, sondern langsamer anfangen."