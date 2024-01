Der Blick über das romantische Maintal, die gute Musik und die ausgelassene Stimmung. Am 5. und 6. Juli startet wieder das Open-Air-Konzert "Lieder auf Banz 2024" in Bad Staffelstein. Wie jedes Jahr treten neben renommierten Künstlern auch Newcomer auf. Und das kommt gut an. Rund 8000 Zuschauer nehmen regelmäßig den Weg auf den Banzberg auf sich, wenn am ersten Juliwochenende auf der Wiese vor dem Bildungszentrum Kloster Banz den Liedermachern die Bühne bereitet wird.