Von Sabine Buchwald

Ausgerechnet München. Die Stadt, mit der er hadert, seit er hier studierte, hat Christoph Rehage genommen, was so wichtig für ihn ist. Seine Begleitung, auf die er sich stützen konnte, die er zog, die ihn schob.

Die Kabutze, den Namen hat Rehage abgewandelt aus dem englischen Wort Caboose für Kombüse, ist ein Fahrgestell, zusammengeschweißt aus Stahlrohren. Eine große Holzkiste hat darin Platz, die Rehage rausnehmen und wieder einsetzen kann. Am Gestell sind zwei lange Stangen, die Rehage hält, wenn er es zieht, zwei kürzere als Stehhilfe und zwei große Räder. Die haben sich viele tausend Kilometer verlässlich gedreht, auf staubigen Wegen, auf viel befahrenen sowie auf menschenleeren Straßen.

Christoph Rehage ist seit sieben Jahren zu Fuß mit seiner Kabutze unterwegs. Von China nach Deutschland. Bad Nenndorf bei Hannover ist sein Ziel. Dort ist er aufgewachsen. Etwa 600 Kilometer vor dem Ende dieser Reise ist sein Gefährt, das Rehage Gefährtin nennt, nun weg. Entfernt aus einem Schwabinger Hinterhof. Rehage war dort am 30. Juni bei einer Freundin aus Studienzeiten an der LMU angekommen. Einige Tage später machte er sich mit dem Zug auf in Richtung Adria. Die angestrengten Füße ins Meer halten, einmal nicht täglich 30, 40 Kilometer laufen, auch mal als Tourist reisen, mit dieser Intention stieg er am Hauptbahnhof in den Zug. Die Kabutze stand währenddessen in einer Ecke zwischen Hauswand und Büschen. Sie war nicht an- oder abgesperrt. Eine Todsünde in München, Fahrradbesitzer wissen das. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute auf der Welt nett sind", sagt Rehagen. "Da denkt man: passt schon." In einer deutschen Großstadt aber anscheinend nicht.

Detailansicht öffnen Gefährtin auf staubigen Straßen: Christoph Rehages vollbepackte "Kabutze". (Foto: Christoph Rehage/oh)

Die Nachricht vom Verlust erreichte Rehage am Strand bei Sonnenuntergang. 24 Stunden später sitzt er in einem Schwabinger Lokal und sagt: "München ist halt nicht Bulgarien oder Rumänien." Er hat seine Kabutze über die Karpaten manövriert. Dort war für sie die Gefahr größer umzukippen, als gestohlen zu werden. Auch in Ungarn, Serbien, Aserbaidschan, Iran, Usbekistan, Kirgisistan und im großen Reich der Mitte hat Rehage sie immer sicher gewähnt. So auch in der Corona-Zeit, wo er sie in der Türkei anderthalb Jahre unterstellen musste, während er in Georgien festsaß.

In München nun hat ein Angestellter der Hausmeisterfirma das Gefährt auf Anweisung der Hausverwaltung aus der Schwabinger Wohnanlage entfernt. Ohne Vorwarnung, ohne Hinweiszettel im Eingang des Hauses. "Wir haben nur den Auftrag ausgeführt, wenden Sie sich an die Hausverwaltung", sagt der Chef der Firma. Die aber war bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar, auf eine schriftliche Anfrage der SZ antwortete bislang niemand. Wahrscheinlich ist das Fahrgestell auf dem Wertstoffhof in der Arnulfstraße im Container gelandet. Zerquetscht mit anderen Metallgegenständen. Die Pressen sind kräftig und unerbittlich. Was weg ist, ist weg. Das erinnert an die Badewanne von Joseph Beuys, die 1973 Putzfrauen in die Finger bekamen. Christoph Rehage kann es nicht fassen.

Detailansicht öffnen Christoph Rehage unterwegs. (Foto: Christoph Rehage)

Sein lockiges Kopfhaar reicht fast bis zur Rückenmitte - bei 192 Zentimetern Körpergröße heißt das was. Der Bart kräuselt sich eine Handlänge unterm Kinn. Alles darf wachsen, soll es sogar. Das ist Teil seines Projektes, eine Art Langzeit-Performance. Die Haarmasse hat seit 2016 keine Schere gesehen. Am Ziel will er sich nun davon trennen. Noch hält ihn der Gedanke fest, wie wohl dieser Moment sein wird. Er würde die Haare gerne spenden. Rehage bereitet auch schon ein rasant geschnittenes neues Video vor: Haarwachstum von Glatze bis Löwenmähne, im Hintergrund wechselnde Orte und Jahreszeiten.

Eine längere Strecke ist er zum ersten Mal von Paris nach Nenndorf gelaufen. Da hatte er die Schulzeit noch nicht lange hinter sich. 850 Kilometer in 23 Tagen. Nach einer kräftigen Dusche und einer Nacht im eigenen Bett wusste er, dass ihn Laufen glücklich macht. München hat das nie geschafft. Die Wiesn, das Starkbierfest, das Konservative mit all seinen Auswüchsen stoßen ihn ab. Aber er studierte hier Politik, Sinologie, Slawische Literatur, moderne Geschichte bis zum Magister.

2006, just an seinem 26. Geburtstag am 9. November, zog er schon einmal von China los. Mit Rucksack damals. Viel zu schwer, viel zu mühsam, das merkte er bald. Die erste Kabutze ließ er sich in der Wüste Gobi schmieden. Nach einem Verkehrsunfall aus Teilen der alten in Usbekistan dann eine neue. Er sei kein Outdoor-Mensch, sagt Rehage. Eine verwunderliche Aussage. Er schlafe nicht so gerne im Zelt, fürchte sich vor Dunkelheit, manchmal vor den Strapazen. Seine Erlebnisse hat er in mehreren Büchern verarbeitet, die auch ins Chinesische und Russische übersetzt wurden ("The longest Way" 4646 Kilometer zu Fuß, Malik). Fleißig bedient er die Sozialen Medien, füttert einen Blog. Vor der politischen Zeitenwende war Rehage in China der Social-Media-Star aus Deutschland, mit Millionen Followern.

Detailansicht öffnen Christioph Rehages Haare wachsen, das ist Teil seiner Langzeit-Performance. (Foto: privat)

Auch den Verlust seiner Kabutze hat er umgehend auf Twitter und Facebook in die Welt geschrien. Man kann ihn über seine Webseite, die so heißt wie sein Buch, folgen. Er verdient von Werbung über Youtube. Das und seine Bücher, seine Vorträge finanzieren ihn. Rehage hat zwei gute Kameras im Gepäck. Vieles, was er sieht, teilt er mit der Welt: Bilder von wundervollen Landschaften und irren Situationen, etwa als er über die Bosporus-Brücke von Asien nach Europa gelangt. Auf ihr dürfen eigentlich nur Autos fahren.

Die Restaurants haben ihre Tische längt reingeholt, als man sich verabschiedet. Mit der nächtlichen Dunkelheit breitet sich bei Rehage die Melancholie aus. Er ist jetzt 41, lohnt sich, was er da macht? Wirtschaftlich? Nein? Körperlich? Er hatte einen Bandscheibenvorfall. Aber es wird weitergehen, vielleicht mit einer neuen Kabutze.