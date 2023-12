Klar, wer per Track ein Genre definieren möchte, der muss auch etwas auffahren. Und so darf man Chris Liebings 1999 veröffentlichte Bergbau-Bollernummer "The Real Schranz" denn auch als Absichtserklärung auffassen, den sogenannten Schranz in seiner ganzen kathartischen Schockwellenhaftigkeit abzubilden. Was als wesentlicher Miterfinder dieser Musik auch sein gutes Recht ist. Geht das lautmalerische "Schranzen", das ein sprachinnovativer Bekannter Chris Liebings mal als Synonym für "Schreddern" in die Welt setzte, doch auf jene Zeit zurück, in der Liebing oftmals in Sven Väths Frankfurter Club Omen hinter den Decks stand. Er verkörperte dort die härteste aller Techno-Gangarten.