Dank seiner 20 Jahre bei den hier beheimateten Echoes of Swing hat der Bochumer (mit amerikanischen Wurzeln) Chris Hopkins auch in München eine treue Fan-Gemeinde. Nicht zuletzt, weil er eine herausragende Stellung in der Classic-Jazz-Szene besitzt: Es gibt sonst niemanden, der gleichermaßen virtuos sowohl Stride-Piano wie Swing-Altsaxofon spielt.