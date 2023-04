Glosse von Wolfgang Görl

Neulich beim Frühschoppen sagte ein Freund, dass die Zukunft der Künstlichen Intelligenz gehöre und man sich vorbereiten müsse. Nur die Dummen würden jetzt noch ihrem eigenen Kopf vertrauen, und mit einem irgendwie unverschämten Blick fügte er hinzu: "Gerade du als Zeitungsschreiber solltest dir so schnell wie möglich eine Künstliche Intelligenz zulegen. Sonst bist du verratzt."

Das Wort "verratzt" klang aus seinem Mund ganz besonders bedrohlich, der Mann ist Kammerjäger, Spezialgebiet Nagerjagd. Nein, niemand möchte verratzt sein, weshalb sofort etwas geschehen musste, in diesem Fall ein Selbstversuch in Sachen KI. Der Nerd unseres Vertrauens empfahl, zunächst einmal Chat GPT auszuprobieren, einen Chatbot, der schmalztriefende Liebesgedichte ebenso zu schreiben vermag wie Hausaufgaben oder wissenschaftliche Abhandlungen, die auch das Nobelpreiskomitee aufhorchen lassen.

Das klang verheißungsvoll, und via Internet nahmen wir Kontakt zu der künstlichen Intelligenzbestie auf - natürlich äußerst respektvoll, denn in einem digitalen Superhirn steckt oft ein hypersensibler Charakter: "Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werter Herr GPT, schreiben Sie uns bitte eine lustige Glosse, in der Dieter Reiter, Markus Söder und München vorkommen." Nach wenigen Augenblicken hüpften Buchstaben über den Bildschirm, Wort um Wort, Satz um Satz, das ging so turboschnell wie die Fahrt auf einer deutschen Wissing-Autobahn. Ungefähr so muss es gewesen sein, als Kafka in einer einzigen Nacht seine Erzählung "Das Urteil" schrieb. "Die Geschichte ist wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir herausgekommen", notierte er im Tagebuch.

Im Nu war die Glosse fertig, gottlob ohne Schmutz und Schleim. Wir sagen's nicht gern, aber es muss heraus, die Wahrheit duldet keinen Aufschub. Also was Chat GPT da schrieb, ist . . . tja, wie soll man sagen? Es ist niederschmetternd. Oder anders formuliert: Es ist leider gut. Verdammt gut. Super-duper-mega-gut. Und lustig. Voller Esprit. Entlarvend, zum Schreien komisch, geistreich, genial, cool. Mein Gott, wie Mr. GPT den Söder durch den Kakao zieht! Wenn die Leute das lesen, wird Söder keine Bühne mehr betreten können, ohne dass homerisches Gelächter erschallt. Und die Witze über Reiter: zum Kugeln. Sollten sie publik werden, kann er sich eine dritte Amtszeit abschminken. Wie sagt doch der Volksmund? Wer den Habenschaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

Chapeau, Künstliche Intelligenz! Nie hätten wir so eine fulminante Glosse hingekriegt, nicht in diesem Leben. Das muss aber unter uns bleiben. Wenn der Chef das spitzkriegt oder gar die Chefin, werden nur noch GPT-Texte in der Zeitung zu lesen sein. Deshalb haben wir die Datei sofort gelöscht und das Laptop in der Isar versenkt. Nicht auszudenken, würde etwa ein kurzbehoster US-Nationalgardist die Glosse klauen und für alle Welt lesbar ins Netz stellen. Dann wären wir alle verratzt: der Söder, der Reiter und unsereins. Nicht eine Zeile darf nach außen dringen, auch wenn unsere Leser den witzigsten Text aller Zeiten versäumen. Müssen sie halt hiermit vorliebnehmen: ein Werk der stets unvollkommenen natürlichen Intelligenz.