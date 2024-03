Auch im Kino gibt es Sätze für die Ewigkeit. "I'll be back" oder "May the force be with you" etwa. Oder, um in Deutschland zu bleiben: "Chantal, heul leise". Vor zehn Jahren wurde die Schulkomödie "Fack ju Göhte" zum Box-Office-Hit des Jahres, ihr heimlicher Star war Jella Haase als Schulverweigerin Chantal mit Schmink-Schwäche und Social-Media-Ambitionen. Nach drei "Göhte"-Filmen stellt sie nun Autor und Regisseur Bora Dagtekin ins Zentrum seines neuen Kinoabenteuers "Chantal im Märchenland".

Darin landet sie durch einen Zauberspiegel in einer Märchenwelt - Drachen, Feen und Prinzen mit Identitätsproblemen inklusive. Der Film startet am Osterwochenende in den Kinos. Wer nicht mehr ganz so lang warten will, kann ihn bei zahlreichen Previews in München und im Umland sehen. Dann kommt es auch zu einem (kurzen) Wiedersehen mit Elyas M'Barek, der sie einst erfolglos unterrichtete: "Lebt der noch", fragt Chantal, "ich dachte, alle unsere Lehrer sind schon tot." Ein Satz für die Ewigkeit, so oder so.

Chantal im Märchenland, D 2024, Regie: Bora Dagtekin, Previews am Mi., 27. März, im Arri, Leopold, Mathäser, Gloria oder Royal