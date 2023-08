Carl Hirsch in seinem Geschäft an der Tegernseer Landstraße.

Von Martina Scherf

Mai 2019, Münchner Olympiahalle. Die Eagles geben ihr - wieder einmal - letztes Konzert. Carl Hirsch war schon am Vormittag da, nach dem Soundcheck am Abend stimmt er das Klavier von Don Henley noch einmal nach. Henley, die Legende, das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Band. Es bleibt keine Zeit für Gespräche, nur ein kurzes Zuwinken aus der Garderobe, als Hirsch geht. "Die Eagles spielen nicht nur, sie klingen auch perfekt - in der Olympiahalle", schreibt hinterher ein Kritiker. Und keinen geringen Anteil daran hat Carl Hirsch.

Der Klavierbauer aus dem Münchner Stadtteil Obergiesing würde das selbst nie so formulieren. Er ist ein bodenständiger, bescheidener Mann. Ein Handwerker. Aber wenn man ihn ein wenig lockt, erzählt er dann doch, für wen er schon die Instrumente in die richtige Schwingung brachte: Phil Collins, Leonard Bernstein, Friedrich Gulda, Andras Schiff. Jazz-Legende Oscar Petersen ließ seinen Bösendorfer-Flügel in der Pause immer nachstimmen.

Oft sitzt Hirsch bei Konzerten, egal, ob Pop oder Klassik, im Backstage-Bereich, für alle Fälle. Meist ist es Routine, aber nicht immer. "Einmal riss einem Pianisten mitten im Konzert in der Philharmonie eine Saite", erzählt er. Da wurde der Klavierbauer auf die Bühne geholt und musste im Schweiße seines Angesichts vor Publikum schnell das Instrument reparieren. "Mei, da war ich vielleicht nervös", sagt er und lacht.

Carl Hirsch ist der Inhaber des gleichnamigen, mehr als 100 Jahre alten Münchner Familienbetriebs, "und ich bin der erste Klavierbauer in der Familie". Er setzt sich an einen Flügel im Verkaufsraum, öffnet den glänzenden schwarzen Deckel über der Tastatur und spielt ein paar Akkorde. Aus einer kleinen braunen Ledertasche - "die hab' ich seit meinem ersten Lehrjahr" - nimmt er eine Stimmgabel heraus, das eingestrichene A. Er schlägt die Gabel an seinem Knie an und hält sie an den Resonanzboden, damit sie laut klingt. Dann drückt er die A-Taste, hört, ob sich die Töne decken. Greift zum Schraubenschlüssel und dreht den Wirbel für eine der drei A-Saiten einen winzigen Moment weiter. Schlägt wieder die Gabel an. Drückt nochmal die Taste. "Das ist alles Erfahrung", sagt er, "wie Autofahren. Aber man muss in Übung bleiben."

Detailansicht öffnen Kräftige Hände, die präzise arbeiten können. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Hirsch hat kräftige Hände. Er muss Klaviere hin- und herschieben, die schweren Metallrahmen ausbauen, Holz zuschneiden. Aber seine Finger können genauso gut Feinstarbeit leisten wie die eines Zahntechnikers. Etwa 6000 Teile hat ein Konzertflügel. Und beim Montieren der Saiten, Steghölzchen und Hämmerchen kommt es auf Präzision an.

In der Werkstatt steht derzeit ein 110 Jahre alter Bösendorfer-Flügel. Das Spielwerk ist ausgebaut, die Tasten liegen auf einem Arbeitstisch, die Saiten hängen an einem Haken an der Wand. Eine alte Dame lässt das edle Instrument restaurieren und wird es einer Musikschule stiften, damit es dort noch viele Jahre treue Dienste leistet. "Das Schöne an meinem Handwerk ist, dass ich es mit Menschen zu tun habe", sagt Hirsch. "Und so ein Klavier strahlt ja eine Seele aus, das ist schon was anderes, als einen Staubsauger zu reparieren."

Spätestens jetzt wird klar, warum präzise Handarbeit hier den entscheidenden Unterschied macht. Hirsch fährt mit dem Zeigefinger über das Fichtenholz des Resonanzbodens. "Da waren winzige Risse drin, die können gefährlich werden." Mit einem Spatel werden sie ausgefräst und hauchdünne neue Späne eingesetzt. Dann wird mehrere Male geschliffen und lackiert, bis die Oberfläche wieder aalglatt ist.

Detailansicht öffnen Etwa 6000 Teile hat ein Konzertflügel. Und beim Montieren der Saiten, Steghölzchen und Hämmerchen kommt es auf Präzision an. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Detailansicht öffnen Mindestens 15 000 Euro kostet so eine Restaurierung. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

"Wir haben auch alle Agraffen ausgetauscht", erklärt Meister Hirsch, "hier, diese kleinen Führungsleisten für die Saiten. Die müssen alle exakt auf gleicher Höhe sein." Ein Zehntelmillimeter daneben, und schon ist der Klang gestört. Es dauere immer eine Weile, bis seine Lehrlinge das verinnerlicht hätten. "Viele kommen, weil sie selber Klavier spielen", erzählt er, "und sind dann überrascht, wie viel harte Arbeit das ist und wie viel Geduld es braucht." Mindestens 15 000 Euro kostet so eine Restaurierung, "aber das lohnt sich". Ein neuer Bösendorfer fängt bei 100 000 Euro an.

Die Kundschaft geht dem Klavierbauer jedenfalls nicht aus, "in München spielen viele Menschen Klavier, und selbst wenn manche aufgehört haben, kommen sie eines Tages mit ihren Kindern wieder." Auch Münchens Konzertbetrieb beschäftigt ihn rund ums Jahr. Flügel werden nach fünf bis sieben Jahren ausgetauscht, "auf so ein Instrument wirkt eine enorme Last". Das sei anders als bei einer Stradivari-Geige, die noch nach 300 Jahren perfekt klingt.

Neulich war ein Kunde da, 93 Jahre alt. Er war dabei, ins Altersheim zu ziehen, aber auf sein Klavier wollte er nicht verzichten. Hirsch sollte ihm eine Elektronik einbauen, damit er mit Kopfhörer spielen kann, erzählt er. "Jetzt hat er neue Tools entdeckt, die selbst ich noch nicht kannte."

In der Familie Hirsch dreht sich alles um 88 Tasten, und das seit eben mehr als 100 Jahren. Der Großvater, er hieß ebenfalls Carl, war eigentlich Uhrmacher, aber weil er selbst so gerne spielte, eröffnete er 1914 ein Klaviergeschäft am Sendlinger Tor-Platz. Mitten im Ersten Weltkrieg schloss er sich mit seinem Freund, dem Klavierbauer Georg Oetter, der seinen Betrieb schon 1888 gegründet hatte, zu "Klavier Hirsch-Oetter" zusammen.

Im Zweiten Weltkrieg zerstörte eine Fliegerbombe das Gebäude. Doch Sohn Anton baute den Laden wieder auf, das Wirtschaftswunder brachte Wohlstand ins Land, und die Münchnerinnen und Münchner spielten wieder Klavier. 2018 wurde das Familienerbe geteilt, und der Enkel des Gründers, Carl Hirsch junior, der heutige Inhaber, zog von der Innenstadt nach Obergiesing in die Tegernseer Landstraße, wo er einen großen Laden samt Werkstatt fand. Seine Schwester Elisabeth kümmert sich um Buchhaltung und Verkauf. Und zwei seiner vier Söhne sind schon im Betrieb und werden ihn einmal übernehmen.

"In dem Moment, wo ich weggehe, verstimmt es sich wieder."

Längst verkauft "Klavier Hirsch" nicht mehr nur exquisite Flügel und klassische Klaviere, sondern auch E-Pianos oder hybride Versionen, die man mit Kopfhörer auch in einer Mietswohnung - oder im Altersheim - spielen kann. Und sogar Wunderwerke, die dank Elektronik ein ganzes Horowitz-Konzert zuhause im Wohnzimmer auf dem eigenen Flügel nachspielen - ohne Pianist, aber mit Tastenbewegung.

"Aber ein elektronisches Instrument hat nie den vollen Klang, den mir so ein lebendiges Stück Holz entgegenbringt", sagt Hirsch und streicht liebevoll über die Tasten des Flügels. Die nächsten Konzerttermine stehen auch schon im Kalender. Dann wird er wieder, kurz bevor das Licht ausgeht, von der Bühne treten - im Wissen, sein Bestes für den guten Klang gegeben zu haben. "Und in dem Moment, wo ich weggehe, verstimmt es sich wieder." Sind sensible Seelen, diese Klaviere.

