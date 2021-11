Von Catherine Hoffmann

Detailansicht öffnen Das Café Kosmos in München: Mit einem Schild im Fenster ruft der Wirt seine Gäste zum Impfen auf. Das können sie bald schon in seiner Bar tun. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das Gesundheitsreferat der Stadt München hat der Behauptung des Wirts Florian Schönhofer widersprochen, es habe seinen Antrag auf Eröffnung eines Impfzentrums im Café Kosmos abgelehnt. "Dies ist nicht richtig", heißt es in einer Stellungnahme des Referats. In "Das ist echt ein Skandal" vom 30. November erzählt Schönhofer von seinen Schwierigkeiten, in der gerade geschlossenen Kneipe, die er in Nähe des Hauptbahnhofs betreibt, ein Impfzentrum einzurichten.

Dazu stellt das Gesundheitsreferat klar, dass nicht Schönhofer, sondern ein Not- und Impfarzt die "Genehmigung für mobile Teststation und/oder Impfstation" beantragt habe. Dafür habe sich Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) "ausdrücklich" beim Arzt bedankt und ihn darüber informiert, "dass es ihm als Arzt grundsätzlich freistünde, Corona-Schutzimpfungen durchzuführen und eine Genehmigung des Gesundheitsreferats für die Impfaktionen daher grundsätzlich nicht erforderlich" sei.

Nur für den Fall, dass man nicht nur im Café, sondern auch im öffentlichen Raum hätte impfen wollen, wäre eine "straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis" notwendig gewesen. Inzwischen ist der Streit beigelegt. "Heute gab es ein Fünf-Minuten-Telefonat mit dem Gesundheitsreferat", sagt Schönhofer auf Nachfrage. "Es ist alles geklärt. Ich habe jetzt Impfstoff bestellt und Montag geht es los!"