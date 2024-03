Der ausgewanderte Eishockeystar eröffnet die neue Münchner Arena: Vizeweltmeister John-Jason Peterka kehrt mit seinem NHL-Team Buffalo Sabres in seine Heimatstadt zurück, um den SAP Garden einzuweihen. Die neue Spielstätte des viermaligen Meisters Red Bull München erlebt am 27. September ihr erstes Spiel. "Ich habe dort so viele Jahre gespielt, es wird cool zurückzukommen und gegen sie zu spielen", sagte der 22-Jährige, der von 2019 bis 2021 in München unter Vertrag stand: "Es wird bestimmt eine tolle Atmosphäre."

Ursprünglich sollte der SAP Garden bis Ende 2022 fertig sein, doch dann kam es zu mehreren Verzögerungen und zahlreichen kleinen Bränden. Nun aber soll die neue Sportarena im Olympiapark am 27. September mit einem Eishockey-Spiel des EHC Red Bull München gegen die Buffalo Sabres eröffnet werden. Neben dem Showmatch am Freitagabend sind an dem Eröffnungswochenende noch ein Tag der offenen Tür am 28. September sowie zum Abschluss am Tag darauf ein Spiel der Basketballer des FC Bayern geplant.

Peterka bestreitet seine dritte Saison in Nordamerika und hat seine Torausbeute auf 20 Treffer verbessert. Für die Sabres ist der Auftritt in München das letzte Vorbereitungsspiel auf die nächste Saison, die im Rahmen der NHL Global Series am 4. und 5. Oktober in Prag gegen die New Jersey Devils beginnt.