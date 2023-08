Erneut ist auf der Baustelle des SAP Garden im Olympiapark ein Feuer ausgebrochen. Es ist der mittlerweile sechste Brand dort seit Mitte Juni. Bauarbeiter haben am Dienstag gegen 15.15 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatten zuvor Brandgeruch wahrgenommen und eine von selbst erloschene Brandstelle entdeckt. Verletzt worden sei niemand.

Laut Polizei ist bislang noch nicht klar, was genau gebrannt hat. Es sei mehr oder weniger nur noch Asche aufgefunden worden. Ob es sich um einen Brand "außer der Reihe" handle, oder ob er Teil einer mutmaßlichen Brandstiftungsserie sei, werde ermittelt. In drei zurückliegenden Fällen stand gelagertes Dämmmaterial in Flammen, einmal eine Lüftungsanlage. Beim ersten Brand am 14. Juni waren 14 Bauarbeiter vermisst worden, die aber unverletzt gerettet werden konnten.

Red Bull, die Betreibergesellschaft der künftigen Spielstätte für Eishockey-Profis und die Basketballer des FC Bayern, hatte nach dem vierten Vorfall für Hinweise auf den oder die Täter 10 000 Euro Belohnung ausgelobt. Diese stehe noch immer.