Gleich mit drei Christbaumbränden hatten es Polizei und Feuerwehr am Sonntag zu tun. Und nicht immer waren brennende Kerzen die Ursache. Eine defekte elektrische Beleuchtungskette hat nach ersten Ermittlungen der Polizei gegen 14 Uhr den Brand in einer Wohnung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München ausgelöst. Die Bewohner, ein 62-jähriger Mann, eine 58-Jährige und die 20-jährige Tochter konnten den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen, erlitten dabei aber leichte Rauchgasvergiftungen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15000 Euro.

Wesentlich mehr Schaden, die Polizei geht von 50000 Euro aus, richtete das Feuer in einer Doppelhaushälfte in Bogenhausen an. Dort stand gegen 17.50 Uhr ein Baum mit brennenden Kerzen in Flammen, die sich schnell im ganzen Haus des 79-jährigen Ehepaars ausbreiteten. Beide blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Nur eine halbe Stunde später brannte es in einer Wohnung im Stadtteil Haidhausen. Auch dort hatte ein Baum mit brennenden Kerzen Feuer gefangen. Die Bewohner, ein 61-Jähriger und eine 51-Jährige, löschten den Brand selbst, zogen sich dabei aber leichte Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen zu. Schadenssumme: ebenfalls 50000 Euro.