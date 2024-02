Die Proteste gehen weiter: Zu einer Kundgebung, die sich gegen die von April an geplanten Reformen und Kürzungen des BR im Kulturprogramm wendet, rufen die Bayern2Freunde auf - an diesem Donnerstag, 8. Februar, von fünf vor 12 bis 13 Uhr, vor dem Münchner Funkhaus am Rundfunkplatz 1.