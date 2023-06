"If Trouble Was Money" mit Arbeiten aus der Sammlung BMCA im Kunstraum "Pfeufer 38" in Sendling. Oben das Foto von Cai Dongdong "Raising Mirror", 2014, unten Objekte von Georgij Melnikov: "Emotional Gambler", 2022, und "Pile of Arguments", 2018.

(Foto: Rita Chen)