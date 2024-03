Nun sind Rollenspiele wie diese natürlich keine Neuheit, wenn man daran zurückdenkt, wie sich Blink 182 zu "All The Small Things" in die Backstreet Boys verwandelten, oder Freddie Mercury zu "I Want To Break Free" als Hausfrau reinemachte. Im Fall von Campo-Garcia spiegeln sie allerdings einen Künstler wider, bei dem sich die Wandelbarkeit nicht allein aufs Musikalische beschränkt.

Zu tun hat das ebenso viel mit seiner Biografie wie mit seiner Sexualität. Campo-Garcia ist in Kolumbien aufgewachsen und über eine Zwischenstation in den USA als Zehnjähriger in Berlin gelandet. Dreisprachig aufgewachsen, rappt er heute sowohl auf Spanisch als auf Deutsch und Englisch, steht mal als Mann, mal als Frau hinter dem DJ-Pult, und verwischt mitunter so gekonnt die Spuren zwischen Hip-Hop und Club, dass man kaum sagen kann, ob er nun eher ein rappender DJ oder ein MC ist, der auch auflegt.

Mit dem Alias Perra Inmunda, das zur Hälfte aus dem fiesen spanischen Frauen-Schimpfwort "perra" ("Hündin") besteht, die als "inmunda" nicht von dieser Welt ist, geht er mit seiner Sexualität in jedem Fall auf eine Weise in die Offensive, die vom gleichen Selbstbewusstsein kündet wie seine Musik. Besonders toll ist diese übrigens auf der EP "No Es Amor", die er mit dem Produzenten Kev Koko und der stimmbegabten DJ Gigola aufgenommen hat. So vibrierend und aufgeladen wie sich Perra Inmunda mit forschem Flow in der dunklen Stimme und die ätherisch hauchende DJ Gigola hier dreimal auf Spanisch im Duett umkreisen, wurden Begehrlichkeiten auf dem Dancefloor tatsächlich nur selten auf den Punkt gebracht.

Perra Inmunda (DJ-Set), Samstag, 30. März, Einlass 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1