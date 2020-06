Woher der Name der Stadt New Orleans stammt? Laura weiß es. Mit den Fingern zeichnet die Elftklässlerin Gänsefüßchen in die Luft. Benannt ist sie, na klar, nach Philippe II., dem damaligen Herzog von New Orleans. Es ruckelt kurz in der Leitung, dann führt sie auf Englisch weiter aus, über die Franzosen, die in die USA kamen und sich im heutigen Louisiana niederließen. "Louisiana was named after ...?" fragt die Lehrerin, "King Louis", schallt es durch die Lautsprecher ins Klassenzimmer, na klar, dem Sonnenkönig, die Lehrerin nickt zufrieden.