In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter die S-Bahn-Haltestelle in Berg am Laim "entglast", wie es im Bericht der zuständigen Bundespolizei heißt. Wie diese weiter mitteilte, seien gegen Mitternacht am Bahnsteig mehrere Schaukästen sowie Trennscheiben des Wartebereichs ganz offensichtlich mutwillig zerstört worden. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro.