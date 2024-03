Möglich, dass das Publikum beim Konzert von Bantu Continua Uhuru Consciousness bisweilen ratlos sein wird. Schließlich singt und rappt die Band aus Soweto in allen elf offiziellen Sprachen Südafrikas. Dass die sieben Frauen und Männer viel zu sagen haben, ist aber nicht nur in den englischen Passagen mehr als deutlich spürbar: Sie bringen soziale Probleme an, geben machtlosen Randgruppen, gerade den indigenen, eine Stimme - so wie ihre Vorbilder James Brown und Fela Kuti.