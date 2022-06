Der zweifache Oscar-Preisträger Asghar Farhadi erhält den Werner-Herzog-Filmpreis 2022. Der renommierte iranische Regisseur und Drehbuchautor werde die Auszeichnung am 14. Oktober persönlich in München entgegennehmen, teilte das Filmmuseum München am Freitag mit. Geehrt wird Farhadi für sein in Cannes 2021 uraufgeführtes Drama "A Hero - Die verlorene Ehe des Herrn Soltani". In der Begründung des Preisstifters heißt es unter anderem: "Ich kenne niemanden im Kino dieser Zeit, der Empathie derartig unmittelbar vermitteln kann, wie Farhadi." Herzog und Farhadi wollen sich am 14. Oktober im Filmmuseum begegnen. Nach der Preisverleihung sind eine Filmvorführung und ein Gespräch geplant.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Das Gespräch dürfte nicht nur aus künstlerischer Sicht spannend werden. Denn der Film ist Gegenstand einer Kontroverse: Eine ehemalige Studentin eines von Farhadis Seminaren hat ihn vor Gericht in Teheran verklagt, weil er ihr Copyright an der Idee verletzt habe.