Schon 350 Künstlerinnen und Künstler wurden seit 1953 mit dem Ars-Viva-Preis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Darunter so bekannte Kunstschaffende wie Rosemarie Trockel, Candida Höfer, Wolfgang Tillmans und Omer Fast. Die frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträger sind Wisrah C. V. da R. Celestino (geboren 1989 in Brasilien, lebt in Braunschweig und São Paulo), Vincent Scheers (geboren 1990 in Belgien, lebt in München) und Helena Uambembe (1994 in Südafrika geboren, lebt in Berlin).