Das Armenian Colors Jazz-Quartet in der Allerheiligen-Hofkirche

Wie Sibelius für Finnland, so ist Aram Khachaturian der Nationalkomponist für Armenien. 1978, also vor der Unabhängigkeit Armeniens gestorben und so oft als wichtiger "sowjetischer" Komponist der Dreißiger- bis Fünzigerjahre tituliert, spiegelt Khachaturians Einbindung der kaukasischen und speziell armenisch-georgischen Volksmusik in die Klassik doch die Sehnsucht der Armenier nach Freiheit und Selbstbestimmung wider. Woran heute unter anderem das "Internationale Khachaturian Festival" in Eriwan oder die Ernennung einer Auswahl seiner Werke zum Weltdokumentenerbe erinnert.