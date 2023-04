Von Michael Zirnstein

"Es bricht uns das Herz und ist einfach absolut schrecklich!" Was die Kölner Band AnnenMayKantereit gerade auf Instagram geschrieben hat, trifft sie selbst ebenso hart wie ihre zahlreichen Fans: Sie musste kurzfristig krankheitsbedingt die beiden ausverkauften Konzerte in München am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. April, sowie den Auftritt am 15. April in Wien absagen.

Wen genau es in der Band erwischt hat und um welche Krankheit es geht, das teilt die Band nicht mit. Nur so viel: "Es gibt tausende Krankheiten, die wir für Euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheit, die Konzerte unmöglich macht."

Auf den Social-Media-Kanälen wünschen viele Fans gute Besserung. Einige haben zu spät von der Absage erfahren und sind heute bereits von weither nach München angereist. Die Band schreibt, sie bemühe sich, "Nachholtermine klarzumachen, dazu melden wir uns in den kommenden Tagen". Die gekauften Karten behalten erst einmal ihre Gültigkeit.

Bereits vorigen Monat hatten AnnenMayKantereit zwei Konzerte in Frankfurt und Zürich wegen einer Krankheit absagen müssen. Hierfür gibt es bereits Ersatztermine am 17. April (Zürich) und am 18. April (Frankfurt). Ob diese nun auch abgesagt werden, steht noch nicht fest.

Eigentlich hatten Henning May, Severin Kantereit und Christopher Annen Großes vor auf ihrer Tournee: "Ein paar wunderbare Überraschungen", die "alten Gassenhauer" wie "Barfuß am Klavier", "Pocahontas" oder "Ausgehen", aber auch Songs vom neuen Nummer-1-Album "Es ist Abend und wir sitzen bei mir".