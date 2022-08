SZ Plus Queere Szene in München : König sein für eine Nacht

Sie sind junge Münchnerinnen, die männliche Bühnencharaktere erschaffen: Wer steckt hinter dem markanten Make-up und was treibt Drag-Kings an? Ein Lagebericht über eine Szene, die in München ihren Platz sucht - und im Aufbruch ist.