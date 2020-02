Das erste echte Gefecht in Afghanistan erlebt Manuel Nawrot wie einen Rausch: "Yes, yes, yes, Adrenalin, Adrenalin, bam, bam, bam. Du funktionierst nur noch", sagt er. "Ich war voll drin, ich hatte voll Bock." Endlich Abenteuer. Angst hat er keine. Die kam erst später. Nawrot, 27, war sieben Jahre lang bei der Bundeswehr. Mit 18 geht er für ein halbes Jahr nach Afghanistan. Er ist der jüngste Bundeswehrsoldat, der je in einen Kampfeinsatz geschickt wurde. Es ist lang her, dass er stolz darauf war. Heute ist er Schauspieler und auf seinem Lebenslauf steht unter speziellen Kenntnisse jetzt eben: ausgebildet an Pistole, Sturmgewehr, Maschinengewehr, Handgranate, Panzerfaust.