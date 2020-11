Unterstützer von Trump schlagen gegen die Glasfenster in einem Wahllokal in Detroit, Michigan, um gegen die Auszählung der Briefwahl Stimmung zu machen.

Kommentar von Stefan Kornelius

Angst, Willkür, Unberechenbarkeit, Lüge: In den Stunden nach der Wahl in den USA hat sich das Trauma von vier Trump-Jahren noch einmal verdichtet, gipfelnd im Satz des Präsidenten, dass hier "Betrug am amerikanischen Volk" begangen werde. Der Ausbruch Donald Trumps, sein Aufruf zum Stopp der Auszählung, der verschwörungsschwangere Unterton seiner Worte: Noch einmal sind die zwei mächtigsten Waffen dieser Präsidentschaft am Werk, die Lüge und der Regelbruch. Die USA erleben einen Schlüsselmoment in ihrer Geschichte als Demokratie, weil es am Ende um nicht weniger geht als das erste und vornehmste Prinzip dieser Regierungsform: Jede Stimme zählt.

So werden die USA und vor allem Trumps Republikanische Partei mit ihren Anhängern in diesen Tagen vor eine fundamentale Entscheidung gestellt. Akzeptieren sie das Ergebnis freier und fairer Wahlen? Bringen sie die Demut auf, sich dem Urteil einer - auch knappen - Mehrheit unterzuordnen?

Trump ist dazu offensichtlich nicht in der Lage. Er entfacht mit seinen Worten vom Wahlbetrug einen Widerstand, der in eine generelle Ablehnung des demokratischen Systems münden könnte. Für die Lebensfähigkeit einer Demokratie ist die Akzeptanz freier und gleicher Wahlen aber essenziell. Wenn ein Staat sich nicht mehr auf diese simple Wahrheit verständigen kann, dann zerbricht er.

Trumps Behauptungen zum Wahlbetrug sind widersprüchlich und entbehren jeder sachlichen Grundlage. Einerseits forderte der Präsident, die Auszählung sofort zu stoppen. Andererseits besteht er auf der kompletten Auszählung der Stimmen in Arizona, dort also, wo noch ein Funken Hoffnung für ihn glimmt. Für einen Auszählungsstopp gibt es in der Tat keinen Anlass. Die Verfassung sieht lediglich vor, dass die Ergebnisse bis Anfang Dezember zertifiziert werden müssen.

Ebenso gibt es keine Hinweise auf technische Unregelmäßigkeiten. Die Bundesstaaten haben sich wohl in Erwartung der Anfechtungsverfahren rechtlich und organisatorisch penibel auf den Tag vorbereitet. Ihr Mahlwerk funktioniert in provozierender Langsamkeit - aber es funktioniert. Tempo und Präzision stehen in krassem Widerspruch zur Trump'schen Fantasie und Sprunghaftigkeit.

Die Anfeindungen der Republikaner werden auch vor den Gerichten scheitern - ein plausibler Klagegrund ist bisher nicht zu erkennen. Das Rechtssystem und vor allem das Oberste Gericht wird sich sehr genau überlegen müssen, wie weit es sich in diese Scharmützel hineinziehen lässt. Unbeschädigt kommt da keiner raus.

Trump hat also wieder einmal und vielleicht zum letzten Mal die Demokratie herausgefordert. Das System steht unter Stress, aber es bricht nicht. Wenn dieser Präsident von seiner Niederlage erfährt, wird es sich als robust genug erweisen. Ein Fernsehkommentator pries die Wahlhelfer und meinte, sie erledigten Gottes Werk. Die Sache ist weit weniger dramatisch: Sie erledigen das Handwerk der Demokratie.