Klar, Schule muss funktionieren in der nächsten Corona-Welle, doch "Regelbetrieb" darf nicht mehr der einzige Maßstab sein. So wichtig wie das Raumklima ist jetzt eine Atmosphäre von Zuversicht und Normalität.

Kommentar von Johan Schloemann

So viel Hoffnung ist da, so viel Aufregung, wenn die Schule anfängt, nun auch in den südlichen Bundesländern. Die stolzen Kleinen mit ihren Schultüten spüren sie, aber auch diejenigen, die schon länger eher so hingeschlurft sind, kennen dieses Gefühl des Neuanfangs, diese Spannung, sich nach dem Sommer wieder neu einzugliedern.