Kanzleramtschef Braun schlägt vor, die Schuldenbremse pausieren zu lassen. Das ist eine radikale, aber nötige Wende in der Regierungspolitik. Alte Rezepte helfen in der Pandemie nicht weiter.

Kommentar von Cerstin Gammelin, Berlin

Gerade schien es noch so, als lege die große Koalition nicht viel Wert darauf, den richtigen Weg aus der Pandemie zu debattieren. Diesen Anschein hat Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) nun klar widerlegt. Der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel hat im Handelsblatt den Vorschlag gemacht, einen "Pakt für Deutschland" zu schmieden, der nichts anderes ist als eine Kehrtwende kopernikanischen Ausmaßes in der deutschen Haushalts- und Finanzpolitik: Für die kommenden Jahre soll die Schuldenbremse pausieren, es sollen keine Steuern erhöht und die Sozialbeiträge gedeckelt werden.

Mit dem Vorschlag stellt das Kanzleramt die Grundsätze der Regierungspolitik der vergangenen Dekade zur Disposition, vor allem die der Union. In den Regierungsjahren der Kanzlerin erodierte bei CDU und CSU so manche Gewissheit wie etwa die Wehrpflicht - was ihnen am Ende jedenfalls Mehrheiten garantierte.

Umso eiserner hielten CDU und CSU an ihren Grundsätzen in der Haushalts- und Finanzpolitik fest. Die schwarze Null, der ausgeglichene Haushalt ohne neue Schulden, galt als Symbol der Stabilität. Ebenso die extra im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die jeder Regierung Grenzen zeigen soll beim Schuldenmachen. Die Regel schreibt vor, wie groß die Nettokreditaufnahme sein darf im Vergleich zum Bruttosozialprodukt.

Jetzt gilt: So viele Kredite aufnehmen wie möglich, um zu finanzieren, was nötig ist

Der deutsche Glaube an dieses Instrument war so groß, dass die Kanzlerin persönlich in Brüssel in den Jahren der schweren Euro-Schuldenkrise die Nachbarn verpflichten wollte, die Schuldenbremse in die nationalen Verfassungen zu schreiben. Zum deutschen Selbstverständnis gehörte, dass jeder Staat für die eigenen Schulden haften sollte; auch in großen Krisen galt der Satz von Johann Wolfgang von Goethe: Ein jeder kehre vor seiner eigenen Tür.

Dieses Weltbild soll nun generalüberholt werden. Statt sparen und schwarzer Null gilt: So viele Kredite aufnehmen wie möglich, um zu finanzieren, was nötig ist. Die Pandemie fordert ihren Tribut.

Wie Schnee in der Sonne hat sie die schwarze Null im Bundeshaushalt schmelzen lassen. Das Jahr 2020 ist mit der höchsten Neuverschuldung jemals zu Ende gegangen, 130 Milliarden Euro. Das laufende Jahr wird noch krasser: 180 Milliarden Euro Nettokredite sind geplant. Und die Pandemie ist nicht vorbei. Braun hat deshalb recht: Man kann nicht ernsthaft 2022 zur Schuldenbremse und beitragsfinanzierter Sozialversicherung zurückkehren, als habe die Seuche keine heftigen Folgen in Gesellschaft und Wirtschaft verursacht.

Detailansicht öffnen Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler Anfang Januar (Foto: Peter Meißner via www.imago-images.de/imago images/PEMAX)

Das gilt auch für Europa. So schnell wie von der schwarzen Null hat die unionsgeführte Bundesregierung sich von der Maßgabe verabschieden müssen, keine gemeinsamen Schulden zu machen in Brüssel - und einem EU-Wiederaufbaufonds zugestimmt, der genau das erlaubt und das Geld austeilt als Zuschüsse an die Staaten. Kredite gegen Reformen - das war einmal. Und das ist auch gut so.

Besser jetzt in Ruhe über Finanzen debattieren als im Wahlkampf zu viel versprechen

Es mag viele in der Union aufregen, dass Braun nun an der Schuldenbremse rüttelt - es ist trotzdem unvermeidlich. Die Verwerfungen, die das Virus anrichtet, sind noch längst nicht alle sichtbar. Läden bleiben zu, Restaurants haben den Betrieb eingestellt, manches Unternehmen auch. Viele Menschen haben den Job verloren.

Wenn der Winter vorbei ist, werden die Schäden sichtbar sein, ausgerechnet dann, wenn der Wahlkampf zur Bundestagswahl startet, in dem Parteien oft bei ihren Versprechen übers Ziel hinausschießen. Der Vorschlag aus dem Kanzleramt ist also vernünftig. Besser jetzt in Ruhe über die Finanzen nach der Pandemie debattieren als im heißen Wahlkampf zu viel versprechen.

Der Vorschlag läuft ja nicht darauf hinaus, die Bremse abzuschaffen, sondern sie langfristig zu retten. Er ist brauchbar als Ausgangspunkt für eine Debatte mit Bürgern, Gewerkschaften, Tarifpartnern und Parteien. Kann ja sein, dass die Bremse ergänzt werden kann mit einer Klausel zum Investieren, wie es die Grünen vorschlagen. Oder dass sie an die Zinsen gebunden wird, wie es Wirtschaftsprofessoren vorschlagen. Darüber muss geredet werden.

Wichtig ist die außenpolitische Wirkung der deutschen Debatte. Die Europäische Zentralbank hat ihre Krisenmaßnahmen verlängert, die neue US-Regierung will mit viel Geld gegen die Pandemie angehen. Austerität und Schuldenbremse stehen nicht auf der Tagesordnung; auch die EU dürfte über kurz oder lang vor der Frage stehen, ob der Wiederaufbaufonds ausreicht oder nachgelegt werden muss. Wenn in der Bundesrepublik jetzt die Debatte über einen nachhaltigen Weg aus der Krise eröffnet ist - umso besser. Sie zeigt, dass Berlin verstanden hat, wie gigantisch die Aufgabe ist. Auch im Bundestagswahljahr 2021.