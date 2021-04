Von Annette Zoch, München

"Mit warmen Händen geben", so sage man in seiner westfälischen Heimat - das erzählte Kardinal Reinhard Marx im vergangenen Dezember der SZ. Also noch zu Lebzeiten "weg, weg, weg" mit all dem Geld, was solle man auch damit, wenn man "oben ankommt"? Damals hatte der Erzbischof von München und Freising mitgeteilt, dass er 500 000 Euro aus seinem Privatvermögen, den "allergrößten Teil", zur Gründung einer Stiftung für Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche spendet.

Weg mit dem Geld also - aber weg nun auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Das hilft vermutlich genauso wenig wie Geld, wenn man dereinst vor dem Herrgott steht. Dennoch, am Dienstag telefonierte Marx mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und bat ihn, auf die für Freitag geplante Ehrung zu verzichten. Zuvor hatte es scharfe Kritik an der Verleihung gegeben: vom Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln und von der Betroffenen-Organisation "MissBit" aus Trier, wo Marx von 2002 bis 2007 Bischof war.

"Respekt", sagt ein Vertreter der Betroffenen

Auch gegen Marx gebe es immer noch Vertuschungsvorwürfe, hatten sie argumentiert. Eine solche Ehrung wäre deshalb kaum zu ertragen. Mit einem knappen "Respekt!" kommentierte Matthias Katsch, einer der bekanntesten Betroffenenvertreter, selbst erst vor Kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, den Verzicht. Marx' Rücksicht verdiene Anerkennung, sagte auch Steinmeier. Und bekräftigte dessen Verdienste um die Aufnahme von Geflüchteten sowie den Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft.

Vor allem für sein Engagement für Geflüchtete hat Marx immer wieder Anfeindungen ausgehalten. Immer wieder spendet der Kardinal für private Seenotrettungsmissionen. Im September 2015 entschied er sich bei einem Mittagessen mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm spontan, an den Münchner Hauptbahnhof zu fahren, um Geflüchtete zu begrüßen. Mit der CSU rauschte er in der Flüchtlingspolitik regelmäßig aneinander. Um die vielen hasserfüllten Zuschriften macht er wenig Aufhebens.

Kräftig, laut, selbstbewusst - wie sein Wappentier

Marx trägt den Markuslöwen in seinem Wappen, Marx ist etymologisch eine Kurzform von Markus, wie der Evangelist. Das Wappentier passt: Kräftig, laut, selbstbewusst - so tritt der Münchner Erzbischof, seit 2010 Kardinal, gerne auf. Schon als Ministrant in Paderborn wurde ihm klar, dass er Priester werden wollte. Sein Vorbild war Angelo Giuseppe Roncalli, der wie er aus kleinen Verhältnissen stammte - Marx ist Sohn eines Schlossermeisters - und 1961 als Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil einberief. Die Fenster aufstoßen, ohne das Alte über Bord zu werfen: Das gefällt Marx.

Als Reaktion auf jene Studie, die 2018 zum ersten Mal das Ausmaß des Missbrauchs in der katholischen Kirche umreißt, erfand Marx als damaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz den sogenannten "Synodalen Weg" - die Reformdebatte auf Augenhöhe mit den katholischen Laien. Sein Führungsstil in der Bischofskonferenz war allerdings nicht unumstritten. Marx verstand sich mehr als Primus inter pares denn als Moderator. Mancher Mitbruder ist ihm deshalb bis heute in Abneigung verbunden. In der Weltkirche gehört Marx inzwischen zu den wichtigsten Männern: Er und sieben weitere Kardinäle sind die engsten Berater von Papst Franziskus. Marx ist auch Koordinator des Wirtschaftsrats im Vatikan und setzte sich als solcher dafür ein, dass sechs der sieben Laien-Posten darin mit Frauen besetzt werden. Auch dem Papst gegenüber nimmt er, nach allem, was man hört, kein Blatt vor den Mund.

Beim Thema Missbrauch aber erleben Beobachter auch einen zweifelnden Mann: "Ich bin seit knapp 25 Jahren Bischof, ich brüte ständig in meinem Kopf: Was hast du bei dem Thema falsch gemacht?", sagte Marx im Dezember. Solange diese Frage nicht eindeutig geklärt ist, liegt auf einem Bundesverdienstkreuz kein Segen - zumal am Mittwoch die Zeit berichtete, Marx habe als Bischof von Trier jahrelang nichts gegen einen Pfarrer unternommen, dem der Missbrauch mehrerer Jugendlicher vorgeworfen wurde. Auch wenn sein Verzicht nun erst durch Druck von außen zustande kam: Marx scheint begriffen zu haben, welches Zeichen er nun lieber setzen sollte.