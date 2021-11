"Me Too" in der deutschen Wirtschaft

Kommentar von Kathrin Werner

Wenn die anderen dabei waren, sprach der ältere Kollege sie gern mit Kosenamen an, was schon herabwürdigend genug war. Richtig schlimm aber war es unter vier Augen. Dann rückte er ihr so nahe, dass sie seinen Atem spürte. Einmal saß sie in der Kantine, er kam und flüsterte ihr ins Ohr, ob sie nicht auch mal von seiner Soße probieren wolle. Sie hatten kurz vorher übers Kochen gesprochen, aber beide wussten, dass er nicht von gekochter Soße sprach.