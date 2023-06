Von Springer bis "Rammstein": In den letzten Monaten wurde in Deutschland viel über die Abwertung bekannt, die Frauen erleben. Und die Männer schweigen größtenteils. Warum eigentlich?

Kolumne von Jagoda Marinic

Männer, wir müssen reden. Nicht über irgendeine Umfrage, die es kürzlich in die "Tagesschau" schaffte, sondern über Männlichkeit: Was ist heute männlich, was nicht? Es braucht diese viel kritisierte Umfrage nicht, um über alltägliche Gewalt gegen Frauen zu reden, gesicherte Daten liegen längst vor. Die Zahl der Femizide etwa, die jeden dritten Tag von Partnern und Ex-Partnern begangen werden, fast jeden Tag müsste Gewalt an Frauen in den Nachrichten stehen, wenn wir eine Gesellschaft wären, die sich für das Wohlergehen von Frauen interessierte.