Ein Parteitag so brav wie ein Apotheker-Kongress

Grüne Geschlossenheit: Außenministerin Annalena Baerbock und Parteichef Omid Nouripour auf dem Parteitag in Bonn.

Längere Atomlaufzeiten und Waffen für Saudi-Arabien? Kein Problem für die Grünen in ihrer neuen Realität. Dagegen ist nichts einzuwenden - denn der Abstand zur Beliebigkeit stimmt. Noch.

Kommentar von Constanze von Bullion

Den Grünen kann man vieles vorwerfen, mangelnde Wandlungsfähigkeit eher nicht. In den vergangenen Jahrzehnten haben sie sich von wichtigen Gründungsidealen emanzipiert, wie der Parteitag am Wochenende wieder gezeigt hat. Kernkraftwerke notfalls ein paar Monate länger laufen lassen? Geht klar. Waffen für die Ukraine? Unbedingt. Auch für Rüstungsexporte an die Kriegsmacht Saudi-Arabien fand sich eine geschmacksneutrale Formulierung: Die Sache sei halt ein europäisches "Dilemma". Wer jetzt "Verrat!" schreit, geht fehl. Es regiert die Wirklichkeit. Das ist grundsätzlich richtig.