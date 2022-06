Kommentar von Constanze von Bullion

Sie werden gelobt, gewählt, beneidet, nie ging es den Grünen so gut wie heute. In Nordrhein-Westfalen regiert die Partei seit Dienstag mit der CDU. Auch in Schleswig-Holstein wurde ein schwarz-grüner Koalitionsvertrag unterzeichnet. Vier Zweierbündnisse von Grünen und Schwarzen gibt es schon in Deutschland. Wenn man so will, formiert sich da eine neue gesellschaftliche Mitte. Für die Ampelregierung in Berlin aber heißt das: Druck.