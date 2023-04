Diese Branche ist so archaisch

Wo gibt es das eigentlich sonst, außer beim FC Bayern und seinen Konkurrenten: dass eine Firma alle paar Monate ihre jeweils wichtigste Führungskraft wieder loswerden will?

Kommentar von Holger Gertz

Doch, es gab Fußballtrainer, die hatten überall Erfolg, und einer von ihnen war Ernst Happel. Ein dauerrauchender Grantler, der Wienerisch, Holländisch und Flämisch gleichzeitig sprechen konnte und so sehr von sich überzeugt war, dass jeder andere es auch sein musste. Der ganze Mann ein "Mia san mia". Er konnte wagen, was damals kein anderer probiert hätte: mit Raumdeckung spielen, zum Beispiel. Happel, der Erfolgsgarant, wurde daheim in Wien Wödmaster genannt. Obwohl er Weltmeister nie war.