In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen Covid-Infizierte künftig nicht mehr in Quarantäne müssen.

Kommentar von Hanno Charisius

Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Das dient nicht nur dem Schutz des kranken Menschen, sondern im Fall einer Infektionskrankheit der Atemwege auch all jenen, die mit der Person im Lauf eines Tages in Kontakt kommen würden. So sollte es sein in der idealen Welt, in der Menschen eigenverantwortlich handeln und Rücksicht nehmen auf andere, und in der die Arbeitgeber oder die Gemeinschaft aufkommen für den Lohnausfall - ohne Druck auszuüben, weder offen ausgesprochen noch latent.