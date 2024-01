Kommentar von Wolfgang Janisch

Der Zufall hat sich als vorzüglicher Choreograf erwiesen. Während eine öffentliche Debatte über ein AfD-Verbot in Gang kommt, setzt das Bundesverfassungsgericht den Schlussakkord im schier endlosen Parteiverbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD, die sich inzwischen "Die Heimat" nennt. Wer über die AfD nachdenkt, kann sich gleichsam live in Karlsruhe darüber kundig machen, wie ein Parteiverbot in der juristischen Wirklichkeit funktioniert. Man hätte also eine informierte, robuste Debatte erwarten können. Stattdessen verstecken sich die demokratischen Parteien hinter falschen Diagnosen und leeren Floskeln.