Jan Böhmermann: "Ich ertrage diese Systemerhaltungsreflexe nicht mehr"

Von Aurelie von Blazekovic

Das Rundfunk-Tanzorchester spielt zu Beginn des ZDF Magazin Royale um sein Leben, das muss es auch, wenn man die Worte von Tom Buhrow im Hamburger Übersee-Club ernst nimmt. Da waren die öffentlich-rechtlichen Orchester und Chöre, beziehungsweise ihre Einsparung, immerhin einer der wenigen konkreten Punkte seiner Revolution. Höchst befangen ist Böhmermann natürlich, mit einer Sendung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das hat auch Journalisten im RBB bisher nicht von sehr guter Arbeit abgehalten. In Böhmermanns hybrider Satire-und-Investigativ-Show ist nun in den Tagen nach Buhrows Privatmann-Rede auch der ideale Zeitpunkt dafür gekommen. Obligatorisch, für Böhmermann festzustellen, dass er "rein als Privatmann" und nicht als Moderator einer ZDF-Sendung spreche.

"Heute geht es zur Abwechselung mal um nichts Geheimes", beginnt der also, "sondern um etwas Offensichtliches: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist scheiße." Der Ton ist gesetzt, und Böhmermann, der ja immer und auch in dieser Sendung mehrfach betont, dass er ein Kind der Öffentlich-Rechtlichen ist, wirkt glaubhaft angefasst, und im Laufe der Sendung zunehmend in Rage.

Obligatorisch zu betonen ist für Böhmermann auch, dass Springer seit Jahren daran arbeite, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Mitsamt der hehren Ziele, Staatsferne, Pluralismus, Demokratie, auf denen er einst aufgebaut wurde. Doch von denen, von den Gastbeiträgen in der Welt und der AfD in den Landtagen, lasse er sich seine Kritik nicht wegnehmen.

Damit zur Wut, und zum Motto der Sendung, #dontgetmewrong, also zu Tom Buhrow. Buhrow, der zwar sicher nicht generell falsch verstanden werden will, sich andererseits aber auch nicht so verhält, als wäre das seine höchste Priorität, sang in der Sendung Gottschalk live vor zehn Jahren mal sehr enthusiastisch "Don't get me wrong" von den Pretenders, und begleitete sich dabei auf der Gitarre. Das war mutig - Buhrow steckte immerhin irgendwo zwischen den Karrierestationen Tagesthemen und WDR-Intendanz, man sollte sich also nicht drüber lustig machen. Im ZDF Magazin Royale ist es dennoch Fernsehgold.

Genauso wie diese NDR-Geschichte mit dem Hundemedium. Gelesen hat man sie in den vergangenen Wochen oft genug: Im NDR Hamburg Journal lief ein Beitrag über eine Frau, die Kontakt zu verstorbenen Hunden aufnehmen wollte, was im Nachgang des Schlesinger-Skandals Fragen aufwarf. Denn die Produzentin des Hundebeitrags war die Tochter der NDR-Kulturchefin. Den Beitrag mitsamt Kontaktaufnahme zur verstorbenen Hündin Laika zu sehen, ist aber etwas völlig anderes. Vor allem die maximalskeptische Abmoderation von Jens Riewa: "Ja. Möge Laika einfach nur in Frieden ruhen."

Mit Korruption oder Vetternwirtschaft habe das natürlich nichts zu tun gehabt, dass das als journalistischer Beitrag im Hamburg Journal durchging, kommentiert Böhmermann sehr böhmermannisch die Verstrickungen im NDR. Die sind inzwischen mehrfach vom Sender widerlegt worden, auch "im Namen der total unabhängigen NDR-Antikorruptionsbeauftragten", so Böhmermann. Eine Hand wasche eben die andere Pfote.

Aber zurück zur Wut. "Geheime Abfindungen im BR, arschteure Sanierungen im WDR, betrügerische Schlagerscheiße im MDR," so der Verlauf der Ereignisse im ZDF Magazin Royale. Wie nur habe aus der Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks für uns alle ein verfilzter Selbstbedienungsladen werden können? Und wo war Markus Söder, Mitglied des ZDF-Verwaltungsrats, eigentlich bei den vielen Sitzungen der vergangenen Jahre, an denen er laut ZDF Magazin Royale nicht teilnahm? Am 9. September 2022 etwa in einem Festzelt im Allgäu, so viel investigativer Inhalt muss sein in der Sendung.

Die Problemfelder sind immerhin vielfältig. Die Rundfunkräte etwa sind nicht nur überaltert - die weniger als ein Prozent Landwirte im Land nehmen dort so viele Plätze ein, wie die 27 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, berichtet Khola Maryam Hübsch aus dem Rundfunkrat des HR. Die Öffentlich-Rechtlichen bilden die deutsche Gesellschaft aus dem Jahr 1950 ab, fasst Böhmermann zusammen. Freie Mitarbeiter arbeiten für sie in prekären Verhältnissen, während sich Senderchefs mit Rentenansprüchen in Multimillionenhöhe abseilen.

Es sei nur logisch, sagt Böhmermann, dass Intendanten, die zu lange auf ihren Massagesitzen saßen, jetzt in die Defensive gingen, statt ihre Fünfzigerjahre-Privilegien abzuschaffen. "Ich ertrage diese Systemerhaltungsreflexe nicht mehr". Mit wie viel Geld müsse man einen ARD-Vorsitzenden beschweren, damit er nicht beim leisesten Wind umfällt? Und die Zuschauer müsse man übrigens nicht nur abholen, "sondern bitte auch fucking irgendwo hinbringen".

Böhmermann bringt einen an diesem Abend irgendwo hin. Und sei es nur zum Ohrwurm "Don't get me wrong".