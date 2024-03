Eine Doku belegte vor 40 Jahren, dass Komparsen von "Tiefland" in der NS-Zeit Zwangsarbeiter waren - entgegen der Behauptung der Regisseurin. Warum der Sender die Recherche verschwinden ließ und sie bis heute nicht zeigen will.

Von Aurelie von Blazekovic

Es war 1940 in Deutschland, und Leni Riefenstahl arbeitete als Hauptdarstellerin, Regisseurin und Produzentin an ihrem Film Tiefland, einer Opernverfilmung über einen Schafhirten aus den Pyrenäen und eine Tänzerin. "Die Außendreharbeiten zu diesem Film wurden im Herbst 1940 und Sommer 1941 in Krün bei Mittenwald durchgeführt", heißt es in einem Urteil des Landgerichts Freiburg, und: "Da die Handlung des Films in Spanien spielte, benötigte die Klägerin für ihre Aufnahmen eine größere Anzahl südländisch aussehender Komparsen."