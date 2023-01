Die Plattformen Facebook und Instagram wollen "rasch" über die Aufhebung ihrer Sperre des früheren US-Präsidenten Donald Trump entscheiden. Offensichtlich soll der republikanische Politiker wieder zugelassen werden. Das deutete der Vizepräsident des Facebook-Mutterkonzerns Meta, Nick Clegg, am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos an. Die Entscheidung werde bald bekannt gegeben.

Clegg verwies darauf, dass die Sperre für Trump lediglich für zwei Jahre ausgesprochen worden sei. Das geschah nach seinen Meinungsäußerungen zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 und der anschließenden Debatte über die Rolle des abgewählten Präsidenten bei dem Aufruhr.

In Davos argumentierte Clegg, Meta habe die Verpflichtung, auf seinen Plattformen auch kontroverse Diskussionen zuzulassen. Ursprünglich hatte der Silicon-Valley-Konzern die Entscheidung bereits für den 7. Januar angekündigt.

Clegg ist bei Meta für die Entscheidung offiziell zuständig. Ein Aufsichtsgremium des Konzerns hatte 2021 auf der Begrenzung der Sperre bestanden. Der frühere liberaldemokratische Vizepremierminister Großbritanniens ist Chef-Lobbyist von Meta. Vertreter der US-Demokraten hatten Meta im Januar ausdrücklich darum gebeten, die Sperre Trumps zu verlängern. Dieser verbreite weiter demokratieschädliche Positionen.

Twitter ließ Trump bereits im November wieder zu, nachdem der US-Milliardär Elon Musk das soziale Netzwerk übernommen hatte. Trump blieb allerdings der von ihm selbst gegründeten Plattform Truth Social treu. Dort hat er etwa 4,6 Millionen Follower.