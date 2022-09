Bei Sat 1 dürfen Kinder Fragen an Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und Gesundheitsminister Lauterbach stellen. Es geht um Krieg und Frieden, aber auch um andere brisante Themen.

TV-Kritik von Willi Winkler

Zwischendurch, zehn Sekunden lang, muss es erlaubt sein, sich darüber zu freuen, dass der Ort der Handlung Deutschland ist. Dass im Kanzleramt ein kleiner, glücklich grinsender Junge auf dem Stuhl von Olaf Scholz sitzt, und es sich nicht ein von einem New Yorker Schwindelunternehmer aufgehetzter Schamane im US-Kapitol bequem gemacht hat, der den Vizepräsidenten am Galgen baumeln lassen will.