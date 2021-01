In der Folge "Monstermutter" nimmt Maria Simon Abschied vom Sonntagskrimi, und keiner weiß, was passiert.

Von Holger Gertz

Offenbar haben sie beim RBB aus dem vergangenen Tatort Weimar ihre Schlüsse gezogen: Einige Kritiker hatten in ihren Vorbesprechungen gespoilert, dass Kommissar Lessing stirbt oder sich zumindest in einen Geist verwandelt. Ob nun in diesem Polizeiruf 110 aus Frankfurt/Oder die Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) stirbt oder sich in einen Geist verwandelt, wissen nicht mal die Kritiker, die den Film vorab sehen konnten, allerdings ohne Showdown, die letzte Viertelstunde zeigte der Sender nicht. Ein bemerkenswerter Vorgang, der eine vernünftige Ankündigung eigentlich verunmöglicht - und der eine Ausnahme bleiben möge.

Worum geht es in Maria Simons letztem Fall? Die Kommissarin wird von der jungen Gewalttäterin Louisa Bronski (Luzia Oppermann) als Geisel genommen: Die braucht schließlich jemanden, den sie gegen ihre kleine Tochter austauschen kann, mit der sie sich ins Ausland absetzen will. Gemeinsam fahren also Geiselnehmerin und Geisel durchs Panorama, sie fahren und fahren. Der Polizeiruf ist ein Roadmovie-Thriller, ein Verwandter von Spielbergs Duell - allerdings ein sehr entfernter Verwandter. Denn das Duell hier, der Titel "Monstermutter" weist darauf hin, wird immer auch sehr gewollt runtergebrochen auf die Beziehung von Müttern zu ihren Kindern. Dieses Oberthema wurde vor einiger Zeit gelegentlich strapaziert im Sonntagabendkrimi, wo der ungestillte Kinderwunsch als Motiv für diverse Verzweiflungstaten hergenommen wurde.

In dieser Episode von Christian Bach entwickelt sich ein Wettlauf um die Frage, wer die schlimmste Monstermutter ist: Die rechtschaffene Lenski, die ihrer Tochter mal wieder den fest versprochenen Ausflug nicht bieten kann. Oder die kriminelle Bronski, die in so plakativer Weise mit der Gesellschaft abgeschlossen hat, dass sie nur noch imstande ist, mit der Kommissarin fast durchweg im Sound des Outlaws zu kommunizieren: "Glaub ja nicht, dass ich auf dein Scheißgelaber reinfall', du Bullenfotze!" Frau Bronski hat ein respektables Arsenal von Verwünschungen aller Art zusammengesammelt, dieser Dauererregungsklang nervt nach einer Weile, er trägt nicht dazu bei, dass sich Spannung aufbaut beziehungsweise hält. Mit Blick aufs unbekannte Ende: Es kann nur besser werden. Aber vermutlich wird alles wieder mal nur noch schlimmer.

