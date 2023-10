Matthew Perry war als Chandler in "Friends" ein schlagfertiger, liebenswerter Idiot, wie man ihn in jeder Freundesgruppe braucht. Zum Tod des Schauspielers im Alter von 54 Jahren.

Von Aurelie von Blazekovic

Zur innigen Verbindung, die der Schauspieler Matthew Perry mit seiner Rolle als Chandler Bing aus Friends hat, einer der weltweit prominentesten Figuren der Sitcom-Geschichte, gibt es folgende Anekdote. In den frühen Neunzigern in Los Angeles, in den Kreisen junger aufstrebender Schauspieler, die sich um Fernsehrollen prügelten, da wurde einer von ihnen, Matthew Perry, immer wieder angerufen. Es waren Kollegen, die sich auf Castings für die Pilotfolge einer neuen Sitcom vorbereiteten und ihn fragten, ob er mit ihnen nicht den Text üben könne. Er, Perry, sei nämlich total wie dieser Chandler.