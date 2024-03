Von Ann-Marlen Hoolt

"Enemies to Lovers" ist in der romantischen Literatur inzwischen ein feststehender Genre-Begriff. Man kann diese drei Wörter auf der Website der Buchhandelskette Hugendubel in die Suchleiste eingeben und bekommt dann eine Reihe Vorschläge zu Büchern, in denen anfangs verfeindete Figuren langsam Gefühle füreinander entwickeln. Jane Austens "Stolz und Vorurteil" zum Beispiel. Zitat Hugendubel zum Genre: "Plot-Twists, hitzige Dialoge und eine Achterbahn der Gefühle garantiert."