Soll es angesichts explodierender Corona-Zahlen eine allgemeine Impfplicht geben? So weit will bei "Anne Will" keiner gehen - noch nicht. Aber Markus Söder tastet sich vorsichtig vor.

Von Peter Fahrenholz, München

Für einen, der vom Sprichwort, wonach Reden Silber, Schweigen aber Gold ist noch nie viel gehalten hat, ist Markus Söder jetzt ziemlich lange still geblieben. Er ist nicht zum Deutschlandtag der Jungen Union gefahren, hat es hingenommen, dass die eigene Junge Union Bayern aus einem Antrag die Worte "unser starkes Zugpferd Markus Söder" herausstrich und hat sich selbst auf die Revanche-Sticheleien von Armin Laschet jede Antwort verkniffen.

Aber jetzt ist Markus Söder wieder da, bei "Anne Will" geht es, wieder einmal, um Corona - das ist sein Thema. Wer weiß, ob Söder überhaupt die Chance zum Duell um die Kanzlerkandidatur bekommen hätte, wenn er sich nicht als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz monatelang gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel bei allen Corona-Treffen als Co-Vorsitzender des Teams Vorsicht hätte präsentieren können. Ganz im Gegensatz zu seinem Rivalen Armin Laschet, bei dem man nie so recht wusste, ob er nun das Team Öffnung anführt oder doch eher das Team Wischi-Waschi.

Es spricht viel dafür, dass Söder bei "Anne Will" eigentlich eine Generalattacke auf die Ampel-Koalitionäre inklusive ihres designierten Kanzlers Olaf Scholz geplant hatte, denen er im Vorfeld schon mal vorwarf, abzutauchen. Doch das klappt nicht mehr, nachdem Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt ausführlich erläutert, dass die Ampel-Leute keineswegs die Hände in den Schoß legen würden, sondern im Gegenteil an ganz konkreten Maßnahmen arbeiten würden, die so schnell wie möglich dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt würden. Welche das sind, verrät Göring-Eckhardt freilich nicht.

Es geht in Wills Sendung darum, ob man angesichts explodierender Corona-Zahlen nicht womöglich doch eine Impfpflicht braucht. Die klarsten Worte findet Frank Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes. Der spricht von einer "Tyrannei der Ungeimpften" und fordert, dass es aufhören müsse, dass sich jemand hinstelle und sage, mit ihm werde es keine Impflicht geben und auch keinen Lockdown. Er sei im Übrigen "ganz im Team Vorsicht von Herr Söder", das mache "auch mal Spaß". Söder, der von München aus zugeschaltet ist und der sein Mienenspiel keineswegs so unter Kontrolle hat wie etwa Olaf Scholz, schaut an dieser Stelle sehr erfreut drein.

Söder pirscht sich beim Thema Impfpflicht behutsam vor

Söder nimmt das mit dem Team Vorsicht ganz wörtlich und pirscht sich beim Thema Impfpflicht behutsam vor. Denn vor einer Impfpflicht für alle gibt es ja noch die Möglichkeit einer Impfpflicht für bestimmte Gruppen, etwa in Kliniken, Pflege- und Altenheimen. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, lehnt eine solche Sonder-Impfpflicht ab, weil dann eine bestimmte Berufsgruppe gewissermaßen am Pranger stehe. "Wir wollen eine Impfpflicht für alle". Alena Buyx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, erklärt daraufhin, dass es einen "wesentlichen Unterschied" gebe zwischen einer Impflicht für alle, die rechtlich vermutlich "ganz, ganz schwer zu begründen" sei und einer Pflicht für Bereiche, wo es eine ganz besondere Verantwortung für andere gebe.

Montgomery unterstützt dieses Argument nachdrücklich und auch Söder spielt diese Unterscheidung in die Karten. Auf die Frage von Anne Will, ob er offen für eine Impfpflicht sei, antwortet er: "Für bestimmte Berufsgruppen sollten wir dafür offen sein". Auch Göring-Eckhardt würde eine Impfpflicht für Pflegeberufe persönlich für einen vernünftigen Weg halten, was ihren künftigen Koalitionspartner FDP wahrscheinlich nicht freuen wird. Denn die Liberalen lehnen momentan alles ab, was irgendwie nach Verschärfung klingt. Mal sehen, wie das wird, wenn sie dann regieren und das Corona-Management mit verantworten müssen.

Söder hingegen ist einer, der weiß, dass man ein Terrain erst einmal vorbereiten muss, ohne sich gleich den Mund zu verbrennen. Zum Beispiel, indem man eine flächendeckende 2-G-Regel fordert, also für weite Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Geimpfte und Genesene zulässt. Söder schickt hier die Österreicher vor. Wenn das wirklich so sei, dass sich wegen 2G dort jetzt viele impfen ließen, stimme ihn das hoffnungsfroh.

Dass Söder nicht wie im vergangenen Jahr als erster vorprescht, sondern lieber erstmal andere machen lässt, was er sich selber auch wünscht, könnte damit zu tun haben, dass sein forscher Corona-Kurs auch in der CSU nicht alle begeistert hat. Und die hat bei der Bundestagswahl schließlich ebenfalls kräftig verloren. Team Vorsicht eben.