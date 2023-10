Von Joshua Beer

Um gleich monierenden E-Mails vorwegzugreifen: Markus Lanz kommt eigentlich aus Südtirol (Bruneck), ist also gar nicht westdeutsch, nicht mal süddeutsch. Doch hier geht es ja gerade um den symbolisch-diskursiven Machtgehalt dieser Begriffe, nicht so sehr die geografische Zuschreibung. Und wenn man sich nun darauf einlässt, muss man feststellen: An Lanz schreit irgendwas sehr laut "Wessi!", vielleicht sein sorgloses Auftreten, seine Art, sich in seine Gäste förmlich reinzulehnen, oder sein glänzender Anzug. Ganz sicher aber das, was er im Verlauf dieser Sendung so sagt. Wessi-Zeugs halt. Der reduzierten Talkrunde tut diese Rollenverteilung allerdings gut. Genauso wie die Monothematik.