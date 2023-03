Kardinal Rainer Maria Woelki am Dienstag in Köln.

Von Christian Wernicke, Köln

Es ist eine heikle Rolle, die Rainer Maria Woelki an diesem Dienstagnachmittag ausfüllt. Kölns Kardinal ist als Zeuge in eigener Sache geladen; in einer so genannten Partei-Vernehmung muss er sich gegen Vorwürfe der Bild erwehren, er habe wider schlimmsten Wissens um die sexuellen Neigungen eines Düsseldorfer Priesters diesen dennoch befördert. Es geht um fast alles für den Kirchenmann - denn ohne Ehre wäre er nichts.