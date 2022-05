War da was? Nach der Wahlschlappe fabulierte der Generalsekretär sogleich über eine SPD-Regierung in Düsseldorf. Und bei Plasberg legt Kevin Kühnert direkt nach. Demut? Fehlanzeige. Aber unterhaltsam ist's.

Von Josef Kelnberger

Sensiblere Gemüter würden sich mit einem Tag Abstand für einen Auftritt entschuldigen, wie ihn SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Sonntagabend hingelegt hat. Die Unverfrorenheit, mit der Kühnert den Machtanspruch der SPD in Nordrhein-Westfalen formulierte, wirkte auf viele Beobachter fast noch schlimmer als die Niederlage der SPD. Ein bisschen Demut hätte Kühnert also einen Tag später durchaus mitbringen können zu Frank Plasberg, zumal als Vertreter einer Regierung, die einen neuen Politikstil verkörpern will. Aber Demut ist nicht die Lieblingsdisziplin von Kevin Kühnert.